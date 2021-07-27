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Россиян предупредили о новом способе кражи денег
Участникам конкурса предлагают награду в несколько тысяч долларов и указывают на то, что выигрыш нужно конвертировать в рубли из-за запрета на перевод валюты внутри России. За это злоумышленники требуют заплатить комиссию.

Россиян предупредили, что мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. Об этом передает РИА Новости.

Участникам конкурса предлагают награду в несколько тысяч долларов и указывают на то, что выигрыш нужно конвертировать в рубли из-за запрета на перевод валюты внутри России. За это злоумышленники требуют заплатить комиссию.

Мошенники предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт предлагает получить приз от 10 до 5000 долларов. Жертва переходит в «чат администратором», попадает на фишинговый сайт, где сообщают, что человек попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит еще пять денежных призов. Сумма «выигрыша» может составить несколько тысяч долларов.

После жертве сообщают, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что требуется комиссия в несколько сотен рублей. Для этого просят ввести номер карты, имя владельца, срок ее действия и код с обратной стороны карты. Затем владельцу приходит смс-код. Мошенники могут получить не только комиссию, но и похитить все деньги со счета.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал отказаться от таких акций и напомнил, что, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор.