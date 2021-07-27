Россиян предупредили о новом способе кражи денег

Россиян предупредили, что мошенники начали выманивать деньги россиян через якобы организованные мессенджерами розыгрыши денежных призов. Об этом передает
Участникам конкурса предлагают награду в несколько тысяч долларов и указывают на то, что выигрыш нужно конвертировать в рубли из-за запрета на перевод валюты внутри России. За это злоумышленники требуют заплатить комиссию.
Мошенники предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт предлагает получить приз от 10 до 5000 долларов. Жертва переходит в «чат администратором», попадает на фишинговый сайт, где сообщают, что человек попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит еще пять денежных призов. Сумма «выигрыша» может составить несколько тысяч долларов.
После жертве сообщают, что деньги нужно конвертировать в рубли, за что требуется комиссия в несколько сотен рублей. Для этого просят ввести номер карты, имя владельца, срок ее действия и код с обратной стороны карты. Затем владельцу приходит смс-код. Мошенники могут получить не только комиссию, но и похитить все деньги со счета.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал отказаться от таких акций и напомнил, что, если речь идет о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор.