Появились подробности смертельного ДТП в Ухоловском районе

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Появились подробности смертельного ДТП в Ухоловском районе. Пресс-служба регионального УМВД сообщила, что водитель автомобиля Lada Granta, 27-летний житель Ухолова, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,45 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха) не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии 20-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте. Водитель и 21-летний пассажир получили травмы, им оказана медицинская помощь.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.