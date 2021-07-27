После пожара под Рязанью госпитализировали 21-летнего молодого человека

Сообщение о пожаре поступило в 17:02. Загорелся жилой блочный дом с металлической кровлей. При пожаре пострадал молодой человек 2000 года рождения.

В понедельник, 26 июля, в деревне Наумово Рязанского района загорелся жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 17:02. Загорелся жилой блочный дом с металлической кровлей. При пожаре пострадал молодой человек 2000 года рождения. Его госпитализировали с ожогами.

На место выезжали пять автомобилей и 11 сотрудников противопожарной службы.