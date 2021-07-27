Под Рязанью столкнулись «Форд» и «Рено»

ДТП произошло примерно в 19:00. По предварительной информации, 31-летний житель Саратовской области на Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 51-летний рязанец.

В понедельник, 26 июля, в Рязанском районе на 205-м километре М5 «Урал» столкнулись Ford Focus и Renault Logan. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 19:00. По предварительной информации, 31-летний житель Саратовской области на Ford Focus не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Renault Logan, которым управлял 51-летний рязанец.

Травмы получили водители автомобилей и 44-летняя рязанка, ехавшая в Renault Logan. Им оказали медпомощь.