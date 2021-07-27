Пенсионный фонд ответил на частые вопросы о единовременной выплате семьям школьников

С 15 июля стартовал прием заявлений от семей с детьми от шести до 18 лет на единовременную выплату к новому учебному году. В пенсионном фонде ответили на частые вопросы граждан о порядке назначения выплат.

С 15 июля стартовал прием заявлений от семей с детьми от шести до 18 лет на единовременную выплату к новому учебному году. В пенсионном фонде ответили на частые вопросы граждан о порядке назначения выплат:

Кому положена выплата 10 тысяч рублей?

Единовременная выплата предоставляется гражданам России, проживающим на территории Российской Федерации, на детей от шести до 18 лет, которым шесть лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года. 18 лет должно исполниться ребенку не ранее 3 июля. Также она предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

Могут ли опекуны получить выплату?

Да, это же касается усыновителей и попечителей.

Когда можно получить выплату?

Выплата производится единоразово с 16 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно вплоть до 1 ноября 2021 года.

Как получить выплату?

Нужно до 1 ноября 2021 года подать заявление на портале госуслуг или лично в клиентской службе ПФР.

Какие документы нужны?

Кроме документов, удостоверяющих личность заявителя, представителя заявителя или опекуна, никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Можно ли подать заявление в пенсионный фонд не по месту прописки?

Да, обратиться можно по месту жительства, пребывания либо фактического проживания.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?

Нет, только через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР.

Можно ли получить выплату почтовым переводом?

Нет, только на счет в банке.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Нет. Право на выплату не зависит ни от доходов семьи, ни от наличия работы или получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?

Да, выплата назначается за каждого ребенка, подходящего по возрасту. За одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей, за двоих — 20 тысяч рублей и так далее.

В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. Нужно писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети?

В таком случае необходимо подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ранее.

Если ребенку исполняется шесть лет в сентябре, можно ли получить выплату?

Только в том случае, если ребенку исполнилось шесть лет 1 сентября.

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу выплату?

Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021 года.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами России?

Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживающим в России и имеющим гражданство Российской Федерации. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в России.

Может ли получить выплату проживающая в России семья без гражданства России?

Нет. Выплата предоставляется только гражданам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка.

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?

В этом случае необходимо дождаться ответа по заявлению, и, в случае получения отказа, подать заявление повторно с достоверными сведениями.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?

При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя.

В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

Каким образом можно получить средства в случае одобрения заявления?

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Удержат ли деньги с выплаты, если у меня есть задолженность перед банком?

Нет.

Я могу получить пособие только на карту «Мир»?

Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Напомним, Владимир Путин пообещал единовременную выплату для семей с детьми-школьниками в ходе послания Федеральному собранию.