Николай Любимов: «Нужны работающие меры по снижению стоимости „борщевого“ набора»

На заседании облправительства губернатор поднял вопрос о необходимости стабилизации цен на сезонные продукты питания и установления депутатского контроля за ценами на продовольственном рынке региона. Вопрос находится в числе приоритетов работы федерального и регионального правительства, а также вошел в перечень поручений президента.

Во вторник, 27 июля, на заседании облправительства губернатор поднял вопрос о необходимости стабилизации цен на сезонные продукты питания и установления депутатского контроля за ценами на продовольственном рынке региона. Любимов отметил, что вопрос находится в числе приоритетов работы федерального и регионального правительства, а также вошел в перечень поручений президента.

По словам Николая Любимова, многоуровневый депутатский контроль в области позволил своевременно выявить и устранить ряд проблемных моментов. «Благоустройство, ремонт автодорог, капремонт многоквартирных домов — направления, которые уже не первый год находятся в зоне особого внимания депутатов, — сказал губернатор. — Считаю, что такая депутатская поддержка нужна в еще одном крайне значимом вопросе — стабилизации цен на сезонные продукты питания».

Рост цен на продовольствие характерен не только для Рязанской области, но и для страны в целом. «Понятно, проблема непростая и связана со многими факторами. Контролировать ценообразование просто волевым решением нельзя. Это рынок. Но есть другие инструменты, которые мы в праве и в состоянии эффективно использовать с тем, чтобы влиять на ситуацию, — подчеркнул Николай Любимов. — Нужны реально работающие меры по снижению стоимости так называемого „борщевого“ набора».

Губернатор поручил запредам облправительства Светлане Горячкиной и Дмитрию Филлипову, а также профильным министрам проработать вопрос расширения ярмарочной торговли в регионе, создать допоплнительных площадки для ежедневной продажи местной продукции, а также проинформировать производителей АПК и население о принятом решении.

«Сейчас у нас в области 88 площадок, где работают ярмарки выходного дня. Важно, чтобы все места на этих ярмарках были задействованы и не пустовали, чтобы там продавали свою продукцию наши сельхозтоваропроизводители, а не перекупщики», — сказал Любимов.