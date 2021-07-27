На 15 рязанских улицах отключили холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.
На 15 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом
Во вторник, 27 июля, в Рязани до 17:00 отключат холодную воду по следующим адресам:
- улица Разина, дома №№ 27/19, 9/20;
- улица Телевизионная, дом №17;
- улица Трудовая, дом №18;
- улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32;
- улица Карла Маркса, дом №4 корпус 1 (школа №46);
- улица 1-й Базарный проезд;
- улица 1-й Дягилевский проезд;
- улица 2-й Дягилевский проезд;
- улица 4-й Дягилевский проезд;
- улица 5-й Дягилевский проезд;
- улица 8-й Аллейный проезд;
- улица Аллейная, дома №№ 41, 43, 45, 47, 51, 53/26, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 70;
- улица Базарная;
- улица Детская, дом №1.
До 16:00 холодной воды не будет на улице Верхней, в домах №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17-а, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 12-а.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.