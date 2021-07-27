На 15 рязанских улицах отключили холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

На 15 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 27 июля, в Рязани до 17:00 отключат холодную воду по следующим адресам:

улица Разина, дома №№ 27/19, 9/20;

улица Телевизионная, дом №17;

улица Трудовая, дом №18;

улица 2-я Железнодорожная, дома №№ 12, 30, 32;

улица Карла Маркса, дом №4 корпус 1 (школа №46);

улица 1-й Базарный проезд;

улица 1-й Дягилевский проезд;

улица 2-й Дягилевский проезд;

улица 4-й Дягилевский проезд;

улица 5-й Дягилевский проезд;

улица 8-й Аллейный проезд;

улица Аллейная, дома №№ 41, 43, 45, 47, 51, 53/26, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 70;

улица Базарная;

улица Детская, дом №1.

До 16:00 холодной воды не будет на улице Верхней, в домах №№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 17-а, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 12-а.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.