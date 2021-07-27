\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
27°
Срд, 28
24°
Чтв, 29
25°
ЦБ USD 73.85 -0.25 28/07
ЦБ EUR 86.99 -0.33 28/07
Нал. USD 73.51 / 74.50 09:57
Нал. EUR 86.78 / 87.47 18:48
Новости
Публикации
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
6 часов назад
669
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
25 июля 15:45
5 420
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
23 июля 16:12
1
5 903
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
23 июля 15:32
3 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэр Рязани проконтролировала ход благоустройства на двух улицах
В частности, она посетила дворы возле дома №1 корпус 1 по улице Трудовой и возле домов №14 и 14 корпус 1 по улице Гагарина. На месте глава горадминистрации пообщалась с подрядчиками, представителями управляющих организаций и ответственными специалистами.

Мэр Рязани проконтролировала ход благоустройства на двух улицах. Об этом во вторник, 27 июля, она сообщила на личной странице в соцсети.

В частности, она посетила дворы возле дома №1 корпус 1 по улице Трудовой и возле домов №14 и 14 корпус 1 по улице Гагарина. На месте глава горадминистрации пообщалась с подрядчиками, представителями управляющих организаций и ответственными специалистами.

На обеих территориях в планах сделать комплексное благоустройство: ремонт дороги и дворовых проездов, тротуаров, монтаж освещения, установка скамеек, урн и ограждений, оборудование детских игровых площадок и озеленение территории.

Более чем на 60% завершены подобные работы во дворе по улице Трудовой. В настоящее время на месте ведется подготовка к монтажу детской площадки и озеленение. Кроме того, у дома защебенили большую парковку, а также Елена Сорокина поручила продумать систему сбора ливневых стоков на ней.

На улице Гагарина подрядчик заверил, что в течение двух недель на месте уложат асфальт, а также установят скамейки и проведут озеленение.

По словам Елены Сорокиной, все дворовые территории взяты на строгий депутатский контроль.

Всего в 2021 году в областном центре комплексно планируют благоустроить девять дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и еще семь проездов к дворовым территориям будут отремонтированы до конца текущего года.