Мэр Рязани проконтролировала ход благоустройства на двух улицах

В частности, она посетила дворы возле дома №1 корпус 1 по улице Трудовой и возле домов №14 и 14 корпус 1 по улице Гагарина. На месте глава горадминистрации пообщалась с подрядчиками, представителями управляющих организаций и ответственными специалистами.

Мэр Рязани проконтролировала ход благоустройства на двух улицах. Об этом во вторник, 27 июля, она сообщила на личной странице в соцсети.

В частности, она посетила дворы возле дома №1 корпус 1 по улице Трудовой и возле домов №14 и 14 корпус 1 по улице Гагарина. На месте глава горадминистрации пообщалась с подрядчиками, представителями управляющих организаций и ответственными специалистами.

На обеих территориях в планах сделать комплексное благоустройство: ремонт дороги и дворовых проездов, тротуаров, монтаж освещения, установка скамеек, урн и ограждений, оборудование детских игровых площадок и озеленение территории.

Более чем на 60% завершены подобные работы во дворе по улице Трудовой. В настоящее время на месте ведется подготовка к монтажу детской площадки и озеленение. Кроме того, у дома защебенили большую парковку, а также Елена Сорокина поручила продумать систему сбора ливневых стоков на ней.

На улице Гагарина подрядчик заверил, что в течение двух недель на месте уложат асфальт, а также установят скамейки и проведут озеленение.

По словам Елены Сорокиной, все дворовые территории взяты на строгий депутатский контроль.

Всего в 2021 году в областном центре комплексно планируют благоустроить девять дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и еще семь проездов к дворовым территориям будут отремонтированы до конца текущего года.