Абоненты МегаФона смогут воспользоваться новым голосовым ассистентом

«Ева» умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека.

МегаФон запустил голосового ассистента «Еву», который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. «Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в мессенджер.

«Ева» умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио- и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона, планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах.

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов — когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок. „Ева“ — эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Все управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram — для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем „Ева“ сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента», — прокомментировал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Голосовой ассистент разработан в продуктовой фабрике МегаФона, где компания создает технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, привлекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсеров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Узнать обо всех преимуществах и подключить голосового ассистента можно на сайте МегаФона.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.