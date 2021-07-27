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Комиссия не приняла отремонтированный участок дороги на Народном бульваре
Комиссия решила не принимать участок из-за недочетов. Среди них отсутствие дорожной разметки, сколы на бордюрном камне, отсутствие нормативных занижений бордюров, которые должны обеспечить доступность для маломобильных граждан, некачественное асфальтирование парковки.

В понедельник, 26 июля, прошла приемка дороги на улице Народный бульвар, которую ремонтировали с сентября 2020 года. Об этом сообщил сайт мэрии.

Протяженность ремонта составила больше 800 метров. Контракт на два года заключали с ООО «Стройкапиталлгрупп», работы должны завершиться 31 июля 2021 года.

Комиссия решила не принимать участок из-за недочетов. Среди них отсутствие дорожной разметки, сколы на бордюрном камне, отсутствие нормативных занижений бордюров, которые должны обеспечить доступность для маломобильных граждан, некачественное асфальтирование парковки. Также после работ не завершили благоустройство, не убрали строительный мусор и временные дорожные знаки, а места демонтажа старых остановок остались незаделанными.

Подрядчику дали 10 рабочих дней на исправление недочетов. После этого приемку проведут еще раз.