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Вспышка гепатита в Рязани и задержания на улице Почтовой. Главные новости выходных, 24-25 июля
В минувшие выходные в Рязани и области произошло немало событий. Вспомним главные новости 24 и 25 июля.

В минувшие выходные в Рязани и области произошло немало событий. Вспомним главные новости 24 и 25 июля.

Происшествия

Ночью в пятницу в Рязани на улице Почтовой вновь прошли задержания.

В Рыбном взрослый мужчина подрался с подростком.

На Михайловском шоссе «Рено» столкнулся с бензовозом. В аварии пострадали двое.

В Дядькове мужчина избил девушку в подъезде и стал угрожать заступившимся за нее жильцам. Полиция начала проверку после произошедшего.

В Рязани пенсионер погиб под поездом. На Московском шоссе легковушка «залетела» под автобус.

Жители Шилова рассказали о зловонных лужах вокруг местного предприятия.

В Рязани водитель проколол колеса «ГАЗели» на парковке.

В ДТП с рязанским мусоровозом пол Коломной погибли выпускники колледжа.

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Появились сообщения о вспышке гепатита в Рязани и о том, что четыре больницы заполнены больными. Информацию прокомментировали в минздраве.

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Около «Макдоналдса» в Рязани заметили крысу, ее сняли на видео.

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Новый ледовый дворец в Рязани уличили в превышении допустимого уровня шума.