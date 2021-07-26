Вспышка гепатита в Рязани и задержания на улице Почтовой. Главные новости выходных, 24-25 июля

В минувшие выходные в Рязани и области произошло немало событий. Вспомним главные новости 24 и 25 июля.

В минувшие выходные в Рязани и области произошло немало событий. Вспомним главные новости 24 и 25 июля.

Происшествия

Ночью в пятницу в Рязани на улице Почтовой вновь прошли задержания.

В Рыбном взрослый мужчина подрался с подростком.

На Михайловском шоссе «Рено» столкнулся с бензовозом. В аварии пострадали двое.

В Дядькове мужчина избил девушку в подъезде и стал угрожать заступившимся за нее жильцам. Полиция начала проверку после произошедшего.

В Рязани пенсионер погиб под поездом. На Московском шоссе легковушка «залетела» под автобус.

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