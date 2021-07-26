Врачи сообщили о новом свойстве вакцины от коронавируса

Вакцинация может остановить у переболевших постковидный синдром, который проявляется в слабости, головных и мышечных болях, депрессии, снижении когнитивных функций.

Врачи сообщили о новом свойстве вакцины от коронавируса. Об этом сообщил портал URA.RU.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что вакцинация может остановить у переболевших постковидный синдром, который проявляется в слабости, головных и мышечных болях, депрессии, снижении когнитивных функций.

«У нас есть сообщения о единичных случаях, о серии клинических и наблюдательное исследование на эту тему. Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — уточнил специалист.

Вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков подчеркнул, что функцией вакцины является защита, поэтому она должна спасать от постковидного синдрома.