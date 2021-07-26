Видео: в центре Рязани женщина с коляской пересекла шестиполосную дорогу вне перехода

На кадрах видно, что рязанка пересекает проезжую часть Первомайского проспекта в районе остановки «Дом художника» при интенсивном потоке машин.

В центре Рязани женщина с коляской пересекла шестиполосную дорогу вне перехода. Видео выложили очевидцы в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

На кадрах видно, что рязанка пересекает проезжую часть Первомайского проспекта в районе остановки «Дом художника» при интенсивном потоке машин.

Видео Юлии Матюшиной

Напомним, ранее в Москве на регулируемом пешеходном переходе девушка сбила насмерть двух детей.