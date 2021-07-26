В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала

Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова. Об этом сообщают РИА Новости.

В субботу, 24 июля, квартиру Лобанова вскрыли после жалоб соседей на запах в подъезде. Внутри обнаружили зарезанными жену и сына адмирала.

В убийстве подозревают самого Лобанова, который 16 июля погиб под колесами электрички. Возбуждено уголовное дело об убийстве.