В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала
Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
В Санкт-Петербурге зарезали семью отставного адмирала ВМФ России Леонида Лобанова. Об этом
В субботу, 24 июля, квартиру Лобанова вскрыли после жалоб соседей на запах в подъезде. Внутри обнаружили зарезанными жену и сына адмирала.
В убийстве подозревают самого Лобанова, который 16 июля погиб под колесами электрички. Возбуждено уголовное дело об убийстве.