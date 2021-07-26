В Рязанской области восемь человек умерли от коронавируса

В России от COVID-19 умерли 727 человек. Данные на 26 июля приводит федеральный оперштаб.

За минувшие сутки в Рязанской области от коронавируса скончались восемь человек, всего число летальных случаев с начала пандемии достигло 777. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки выявили 133 новых случая заболевания, всего число достигло 34 522. За сутки выздоровели 109 человек, всего вылечились 32 143 рязанца.

В России за сутки заболели 23 239 человек, всего с начала пандемии заболели 6 149 780 человек.

За сутки выздоровели 16 200 человек, всего с начала пандемии вылечились 5 506 834 человека.

За сутки умерли 727 человек, всего 154 601 человек.