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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка смоленского фотохудожника
Выставка смоленского фотохудожника Сергея Зубова «Реверс» объединяет около 50 работ в жанрах художественного портрета и стрит-фотографии.

Во вторник, 27 июля, в 16:00 в музейно-выставочном центре имени Евгения Каширина «Фотодом» откроется выставка смоленского фотохудожника Сергея Зубова «Реверс». Проект объединяет около 50 работ в жанрах художественного портрета и стрит-фотографии.

«Я хочу сопоставить фотографию и живопись — два принципиально разных вида искусства, разных по философии, по изобразительным средствам, однако имеющих однозначную родственную связь, — рассказал Сергей Зубов замысел выставки. — Недаром мы называем себя фотохудожниками. Я ищу человеческой свежести, которая позволила бы показать главное для меня в фотографии портрета — энергию жизни».

Сергей Зубов — член союза фотохудожников России, автор четырех персональных фотовыставок, участник городских, российских и международных фотоконкурсов. Основное направление творчества — уличная и портретная фотография. Рязанскому зрителю его работы известны по финальной выставке клубного фотоконкурса «Берега», экспонировавшийся в «Фотодоме» в апреле 2021 года.

Познакомиться с творчеством Сергея Зубова рязанцы и гости города смогут до 20 августа по адресу: улица Почтовая, дом №58. Вход свободный с соблюдением мер социальной дистанции.

Время работы «Фотодома» с 10:00 до 19:00 ежедневно, кроме воскресенья.

Мероприятие для лиц, достигших 12 лет