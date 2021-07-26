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В рязанском «Ашане» блогер нашел просроченные продукты
Руководство магазина извинилось и провело «утилизацию» продуктов. Также блогеру вернули деньги за уже купленный просроченный товар.

В рязанском «Ашане» в ТЦ «Премьер» блогер ARTEM WOLF нашел просроченные продукты. Соответствующий ролик он разместил на своем YouTube-канале.

11 июля на кассе магазина мужчина вскрыл упаковки продуктов, попробовал их и не стал платить. Продавец вызвала охранника, который начал уговаривать блогера заплатить.

«Щас позвоню своим, они приедут и заберут тебя на 15 суток», — заявил охранник и пригрозил, что скрутит покупателя.

На место приехала Росгвардия, которая заявила, что вызвала участкового. Однако полицейский так и не приехал.

Позже блогер объяснил администратору магазина, что весь товар, который он вскрыл и положил в корзину — просроченный. Он также пожаловался, что охранник магазина хватал его за руки и матерился.

Руководство магазина извинилось и провело «утилизацию» продуктов. Также блогеру вернули деньги за уже купленный просроченный товар.