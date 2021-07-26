В рязанский двор вернули скамейки после вмешательства прокуратуры
В прокуратуру обратился житель дома по улице Загородная. После проверки в адрес ЖКО направили представление, которое было рассмотрено и удовлетворено.
В рязанский двор вернули скамейки после вмешательства прокуратуры. Об этом
Житель дома №18 по улице Загородная обратился в прокуратуру по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома.
Прокуратура провела проверку и установила, что около подъезда №4 демонтированы скамейки.
В адрес директора ООО «ЖКО Соколовка» прокуратура вынесла представление, которое рассмотрели и удовлетворили.