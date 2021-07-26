В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Мужчину доставили в отдел полиции по Октябрьскому району для составления административного протокола за распитие алкоголя в общественном месте и дальнейшей передачи инициаторам розыска.

В Рязани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В воскресенье, 25 июля, при патрулировании улицы Новоселов полицейские ППС заметили на улице мужчину, который распивал алкоголь. При проверке выяснилось, что 33-летний рязанец находился в федеральном розыске за преступление по части 1 статьи 119 УК РФ.

Мужчину доставили в отдел полиции по Октябрьскому району для составления административного протокола за распитие алкоголя в общественном месте и дальнейшей передачи инициаторам розыска.