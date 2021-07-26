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В Рязани задержали двух наркокурьеров с партией героина на полмиллиона рублей
Правоохранители установили, что двое мужчин приезжают в Рязань с целью сбыть героин. Они отследили их маршруты передвижения по городу и выяснили, что неизвестные приезжают на автобусе.

Рязанские полицейские задержали двоих межрегиональных наркокурьеров. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает региональное управление МВД.

Правоохранители установили, что двое мужчин приезжают в Рязань с целью сбыть героин. Они отследили их маршруты передвижения по городу и выяснили, что неизвестные приезжают на автобусе.

На центральном автовокзале в Рязани они установили непрерывный контроль. По прибытию из Москвы полицейские, совместно с сотрудниками отряда специального назначения «Гром» УНК УМВД", задержали 30-летнего мужчину и его 29-летнего сообщника.

Задержанные оказались выходцами из стран ближнего зарубежья. С собой у них оказались два свертка с героином, предназначенных для розничного сбыта. Общая масса наркотика составила 386 граммов. По словам оперативников, изъятая партия по ценам «черного» рынка оценивается в полмиллиона рублей.

Выяснилось, что мужчины проживали в Москве и сбывали наркотики с помощью интернет-мессенджеров.

Возбуждено уголовное дело. Наркокурьеров заключили под стражу.