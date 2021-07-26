В Рязани возобновит работу троллейбус №2

Со вторника, 27 июля, маршрут будет обслуживать три машины.

В Рязани возобновит работу троллейбус №2. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Со вторника, 27 июля, маршрут будет обслуживать три машины.

В горадминистрации отметили, что в связи с закрытием движения транспорта на улице Новой, на участке пути между остановками «Кальное» и «Дом художника» троллейбус №2 будет следовать по Касимовскому шоссе, улице Есенина, улице Ленина, улице Соборной, Первомайскому проспекту в прямом и обратном направлении.

Напомним, о возврате троллейбуса №2 на маршрут начальник управления транспорта мэрии Вениамин Синяков рассказал в июне на заседании комитета рязгордумы по ЖКХ.