В Рязани полицейские вычислили вора-рецидивиста по отпечаткам на бутылке

Мужчина пробрался в квартиру по пожарной лестнице через открытое окно.

В Рязани полицейские вычислили вора-рецидивиста по отпечаткам на бутылке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 38-летний рязанец с заявлением о пропаже нескольких бутылок коньяка, двух сотовых телефонов и наручных часов. На месте полицейские установили, что взлома ни в дверном замке, ни в окнах не было. Однако хозяин жилища рассказал, что из-за жаркой погоды перед уходом из дома оставляет окна открытыми.

Оперативники увидели, что одна из пожарных лестниц находится рядом с окном пострадавшего и предположили, что вор проник в квартиру по ней. В ближайшем палисаднике правоохранители также обнаружили пустую бутылку из-под коньяка той марки, которая пропала у потерпевшего.

Выяснилось, что на бутылке имеются отпечатки пальцев 53-летнего жителя Рязани, который дважды был судим за подобные кражи. Наказание за первое преступление мужчина отбывал на родине в одной из республик Средней Азии, а за второе, совершенное в России, — недалеко от Рязани и, выйдя на свободу около полгода назад, он поселился в Рязани.

Предполагаемого преступника задержали. Часть похищенного изъяли.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Подозреваемого взяли под стражу.