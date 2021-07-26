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В Рязани избили мужчину на территории закрытого ЖК
На кадрах видно, как один мужчина, стоя на коленях, пытается закрыть голову рукой, а второй стоит над ним. Позже их разняли очевидцы.

В Рязани избили мужчину на территории закрытого ЖК. Соответствующее видео в понедельник, 26 июля, поступило в редакцию РЗН.инфо.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Олимпийский городок». На кадрах видно, как один мужчина, стоя на коленях, пытается закрыть голову рукой, а второй стоит над ним. Позже их разняли очевидцы.

«Я всего экшена не заснял, но там мужчина избивал другого руками и ногами», — отмечает автор видео.

По его словам, подобные инциденты происходят постоянно.

«За неделю до этого здесь же стреляли в человека. Он стоял под моим подъездом, у него все руки были в крови. Полиция приехала только спустя 10-15 минут», — подчеркнул рязанец.

При этом, по словам молодого человека, на территории жилого комплекса есть охрана, так как она входит в стоимость коммунальной службы. Однако оба инцидента происходили без их участия.

В полиции прокомментировали инцидент. В ведомстве отметили, что ни от потерпевшего, ни от возможных очевидцев информации в полицию не поступило, как и из медучреждения тоже.

«Мы изучим данное видео и проведет соответствующую проверку», — прокомментировали в ведомстве.