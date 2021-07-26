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В России предложили изымать загранпаспорта за долги
Изымать загранпаспорта будут только у тех граждан, которым ограничен выезд за рубеж по каким-то причинам. Например, которых признали невыездными из-за неисполнения судебных решений.

В России предложили изымать загранпаспорта за долги. О соответствующем проекте ТАСС рассказал председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

По его словам, подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия загранпаспортов только у тех граждан, которым ограничен выезд за рубеж по каким-то причинам. Например, которых признали невыездными из-за неисполнения судебных решений.

Получить документ обратно должники смогут только в том госоргане, который и осуществил его выдачу ранее.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», — пояснил Владимир Груздев.

Также органы власти должны донести до человека информацию об изъятии заграничного паспорта.

«В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — подчеркнул он.