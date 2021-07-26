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В Оренбургской области три девочки получили ожоги, делая селфи на вагоне-цистерне
Самая младшая из них скончалась. У нее было 80% поражения тканей.

В Оренбургской области три девочки получили ожоги, забравшись на вагон-цистерну с целью сделать селфи. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает уральский следком.

Девочки 2006, 2007 и 2010 годов рождения залезли на вагон-цистерну на станции Халилово Оренбургской области, чтобы сделать селфи. В какой-то момент они взялись за провода и получили травму электрическим током высокого напряжения. Детей обнаружили работники железной дороги. Их доставили в городскую больницу Орска.

Самая младшая одиннадцатилетняя девочка получила термические ожоги головы и шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени — всего 80% поражения тканей. От полученных ожогов она скончалась в больнице. У двух других поражение тканей составляет от 30 до 40%.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на особом контроле руководства Уральского следственного управления на транспорте СК.