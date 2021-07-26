В Милославском районе перевернулась легковушка

Инцидент произошел в субботу, 24 июля, на 110-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».

В Милославском районе произошло ДТП. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает скопинская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в субботу, 24 июля, на 110-м километре автодороги «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское». По предварительной информации, 62-летний водитель на «ВАЗ 21213» ехал в сторону Скопине и не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Пострадавшего водителя госпитализировали в Милославскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится проверка.