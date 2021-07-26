В ДТП в Омской области погибли четыре человека

36-летний водитель на «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в УАЗ под управлением 61-летнего мужчины.

В ДТП в Омской области погибли четыре человека. Об этом сообщают « Вести ».

По данным УМВД, авария произошла в воскресенье, 25 июля, на четвертом километре дороги Крутинка-Китерьма.

36-летний водитель на «ВАЗ-2107» не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в УАЗ под управлением 61-летнего мужчины.

Водитель и пассажиры ВАЗа — женщина и мужчина — скончались на месте. СМИ сообщили, что водитель автомобиля УАЗ скончался в больнице. Семь пассажиров «буханки», в том числе трое детей, госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.