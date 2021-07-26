В августе без горячей воды останутся более 400 рязанских жилых домов

В зону отключения больше всего входят улицы в районе Дашково-Песочни.

В августе в областном центре начнутся массовые отключения горячей воды. Об этом сообщается на сайте Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.

Без горячего водоснабжения останутся 408 жилых домов. Большая часть из них находится в Дашково-Песочне. Горячей воды не будет в том числе по улицам Новоселов, Бирюзова, Советской Армии, Тимакова, Интернациональной, Зубковой и других участках.

Кроме того, в зону отключения также попадут пять медучреждений, 26 детских садов, 14 школ и 16 административных зданий.