В августе без горячей воды останутся более 400 рязанских жилых домов
В зону отключения больше всего входят улицы в районе Дашково-Песочни.
В августе в областном центре начнутся массовые отключения горячей воды. Об этом сообщается на сайте Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.
Без горячего водоснабжения останутся 408 жилых домов. Большая часть из них находится в Дашково-Песочне. Горячей воды не будет в том числе по улицам Новоселов, Бирюзова, Советской Армии, Тимакова, Интернациональной, Зубковой и других участках.
Кроме того, в зону отключения также попадут пять медучреждений, 26 детских садов, 14 школ и 16 административных зданий.
Полный список адресов, в которых отключат горячую воду, размещен на