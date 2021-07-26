\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
23°
Втр, 27
27°
Срд, 28
28°
ЦБ USD 74.1 0.33 27/07
ЦБ EUR 87.32 0.47 27/07
Нал. USD 73.5 / 74.25 17:06
Нал. EUR 87.15 / 87.55 17:13
Новости
Публикации
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
Вчера 15:45
4 217
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
23 июля 16:12
1
4 737
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
23 июля 15:32
2 615
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
8 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В августе без горячей воды останутся более 400 рязанских жилых домов
В зону отключения больше всего входят улицы в районе Дашково-Песочни.

В августе в областном центре начнутся массовые отключения горячей воды. Об этом сообщается на сайте Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей.

Без горячего водоснабжения останутся 408 жилых домов. Большая часть из них находится в Дашково-Песочне. Горячей воды не будет в том числе по улицам Новоселов, Бирюзова, Советской Армии, Тимакова, Интернациональной, Зубковой и других участках.

Кроме того, в зону отключения также попадут пять медучреждений, 26 детских садов, 14 школ и 16 административных зданий.

Полный список адресов, в которых отключат горячую воду, размещен на сайте предприятия.