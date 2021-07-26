Скопинский суд огласил приговор осужденному, сбежавшему из колонии

Инцидент произошел в феврале 2020 года. Позже мужчину обнаружили в селе Тырново Пронского района.

Скопинский суд огласил приговор осужденному, который совершил побег из исправительного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба рязанской прокуратуры.

43-летний житель Саратовской области в феврале 2020 года отбывал наказание в исправительной колонии №3. Воспользовавшись тем, что контроль со стороны сотрудников колонии ослаблен и за его действиями никто не наблюдает, он самовольно покинул территорию колонии. На следующий день правоохранители обнаружили его в селе Тырново Пронского района. Его вновь доставили в место отбывания наказания.

Суд назначил обвиняемому один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.