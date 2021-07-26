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Рязанские спортсмены завоевали медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
Соревнования стартовали 21 июля в Энгельсе Саратовской области. Они продлятся до 28 июля.

Рязанские спортсмены завоевали медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования стартовали 21 июля в Энгельсе Саратовской области. Они продлятся до 28 июля. За это время рязанские спортсмены завоевали призовые места, проходя испытания на водных дорожках озера Сазанка на различных дистанциях.

Воспитанник спортшколы «Лидер» Матвей Арсенов завоевал золотую медаль, одержав победу в финальной гонке каноэ-одиночки на 200 метров. В этой же дисциплине Егор Карпов завоевал серебряную медаль. Также в каноэ-двойке оба спортсмена заняли в спринте на 200 метров третье место, а накануне в каноэ одиночке на дистанции 500 метров Матвей Арсенов стал серебряным призером соревнований.

Кроме того, Ирина Букреева стала шестой на дистанции 1000 метров. Такой же результат показал Артем Кутыгин. Впереди у спортсменов два дня соревнований, в программе которых дистанция пять тысяч метров и эстафеты.

По итогам соревнований спортсмены рязанской спортшколы «Лидер» завоевали четыре медали: золото, две серебряные медали и бронзу.

Также воспитанники спортшколы «Олимпиец» завоевали первое место — Дмитрий Решетов на дистанции К-1 на пять тысяч метров, и второе место — Матвей Литвинов на дистанции 500 метров в байдарке-двойке.