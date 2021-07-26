Рязанские полицейские вернули родителям потерявшегося ребенка. Об этом
В дежурную часть МВД по Октябрьскому району обратились родители 5-летнего ребенка и рассказали, что мальчик незаметно вышел из квартиры на улице Песоченская.
Полицейские установили, что ребенок ушел, когда родители готовили на кухне обед. В какой то момент мать обнаружила, что входная дверь закрыта не плотно, а ребенка в квартире нет. Также мальчика не было в подъезде и на детской площадке во дворе дома.
На маршруте патрулирования полицейские заметили похожего по описанию ребенка и вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних.
Мальчик рассказал инспекторам, что решил прогуляться самостоятельно, чтобы принести маме что-нибудь к обеду.
Полицейские передали ребенка родителям. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.