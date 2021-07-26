Рязанские полицейские вернули родителям потерявшегося ребенка

Мальчик рассказал инспекторам, что решил прогуляться самостоятельно, чтобы принести маме что-нибудь к обеду. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Рязанские полицейские вернули родителям потерявшегося ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть МВД по Октябрьскому району обратились родители 5-летнего ребенка и рассказали, что мальчик незаметно вышел из квартиры на улице Песоченская.

Полицейские установили, что ребенок ушел, когда родители готовили на кухне обед. В какой то момент мать обнаружила, что входная дверь закрыта не плотно, а ребенка в квартире нет. Также мальчика не было в подъезде и на детской площадке во дворе дома.

На маршруте патрулирования полицейские заметили похожего по описанию ребенка и вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних.

Мальчик рассказал инспекторам, что решил прогуляться самостоятельно, чтобы принести маме что-нибудь к обеду.

Полицейские передали ребенка родителям. Сообщается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.