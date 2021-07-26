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Рязанские лучники на первенстве России завоевали серебряные медали
Юниорская блочная команда и спортсменка Софья Меркулова завоевали серебряные медали на первенстве России по стрельбе из лука.

С 21 по 26 июля в Орле проходило первенство России по стрельбе из лука. По итогам соревнований рязанская лучница Софья Меркулова завоевала серебряную медаль. Она выиграла все спарринги с 1/24 финала и в золотом финале уступила спортсменке из Забайкальского края.

Софья Меркулова является спортсменом-инструктором регионального центра спортивной подготовки, спортсменом СШОР ЦСК. Тренирует спортсменку Дмитрий Шилин.

Также серебряную медаль завоевала юниорская блочная команда Рязанской области в составе Семена Осипова, Ивана Никушина и Сергея Степанова.

Все спортсмены являются воспитанниками СШОР ЦСК. Ивана Никушина и Семена Осипова тренирует Максим Марков, Сергея Степанова тренирует Кирилл Ягодин.