Рязанские футболистки вышли в полуфинал Кубка России

Это удалось благодаря победе в серии пенальти в четвертьфинале с краснодарскими спортсменками.

Рязанский женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» вышел в полуфинал Кубка России, победив спортсменов из Краснодара со счетом 5:3 по пенальти. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает региональный минспорт.

Четвертьфинал Кубка проходил в субботу, 24 июля. Рязанские футболистки провели встречу с женским футбольным клубом «Краснодар». В основное время игра закончилась вничью — 0:0. Однако, по новому регламенту Кубка России, в котором четвертьфинальная игра состоит из одного матча, а в случае ничьи в основное время, сразу же назначается серия одиннадцатиметровых.

Поэтому, после основного времени сразу началась серия пенальти. Первой у «Рязани-ВДВ» гол забила Алина Скидан, а после нее и последующие «десантницы». Также смогла сорвать аплодисменты Маргарита Широкова, отразив пенальти. Точку в этом противостоянии поставила Наталья Перепечина и вывела Рязань в полуфинал Кубка России.