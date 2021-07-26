\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
25°
Втр, 27
26°
Срд, 28
28°
ЦБ USD 74.1 0.33 27/07
ЦБ EUR 87.32 0.47 27/07
Нал. USD 73.5 / 74.50 17:01
Нал. EUR 87.15 / 87.70 18:45
Новости
Публикации
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
Вчера 15:45
4 355
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
23 июля 16:12
1
4 852
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
23 июля 15:32
2 694
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
8 562
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские футболистки вышли в полуфинал Кубка России
Это удалось благодаря победе в серии пенальти в четвертьфинале с краснодарскими спортсменками.

Рязанский женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» вышел в полуфинал Кубка России, победив спортсменов из Краснодара со счетом 5:3 по пенальти. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает региональный минспорт.

Четвертьфинал Кубка проходил в субботу, 24 июля. Рязанские футболистки провели встречу с женским футбольным клубом «Краснодар». В основное время игра закончилась вничью — 0:0. Однако, по новому регламенту Кубка России, в котором четвертьфинальная игра состоит из одного матча, а в случае ничьи в основное время, сразу же назначается серия одиннадцатиметровых.

Поэтому, после основного времени сразу началась серия пенальти. Первой у «Рязани-ВДВ» гол забила Алина Скидан, а после нее и последующие «десантницы». Также смогла сорвать аплодисменты Маргарита Широкова, отразив пенальти. Точку в этом противостоянии поставила Наталья Перепечина и вывела Рязань в полуфинал Кубка России.