Рязанские депутаты проконтролировали ремонт двора на улице Есенина в Рязани

Ход работ возле дома №108 по улице Есенина проконтролировал зампредседателя областной думы Александр Шевырев. Также на место выезжали депутат Госдумы Андрей Красов и депутат рязанской городской думы Александр Сидоров.

Рязанские депутаты проконтролировали ремонт двора на улице Есенина в Рязани. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает пресс-служба облдумы.

Ход работ возле дома №108 по улице Есенина проконтролировал зампредседателя областной думы Александр Шевырев. Также на место выезжали депутат Госдумы Андрей Красов и депутат рязанской городской думы Александр Сидоров.

Данный участок включили в план работ по результатам рейтингового голосования. На месте планируется уложить асфальтовое покрытие на площади 94 квадратных метров. В настоящее время ведется замена бордюрного камня и отсыпка щебнем. К асфальтировке территории подрядчик планирует приступить в ближайшее время.

Также по просьбе жителей частично восстановят асфальтовое покрытие в другой половине двора. Согласно условиям госконтракта все работы планируется завершить к 28 августа.

Кроме того, депутаты проконтролировали качество работ по ремонту дорожного покрытия и тротуаров вдоль домов №№106, 108, 110 и 112 по улице Есенина. Общая площадь восстановленного покрытия составляет 414 квадратных метров. Все работы здесь завершены, но приемка еще не осуществлена.