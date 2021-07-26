Рязанка пожаловалась на мусор, который не вывозят больше недели

По словам рязанки, помойку на улице Щорса около домов №№1 и 2-а не вывозят больше недели. В округе стоит ужасная вонь, а на мусорных кучах появились крысы.

Рязанка пожаловалась на мусор, который не вывозят больше недели. Об этом женщина сообщила РЗН.инфо.

По словам рязанки, помойку на улице Щорса около домов №№1 и 2-а не вывозят больше недели. В округе стоит ужасная вонь, а на мусорных кучах появились крысы.

Напомним, ранее около ресторана «Макдоналдс» в Дашково-Песочне засняли крысу.