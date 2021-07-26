Рязанцы пожаловались на заросли репейника на улицах и парках города

По словам рязанцев, репейником зарос сквер имени Александрова в Песочне, а также улицы в Московском округе — Новаторов, Костычева, Крупской.

Рязанцы пожаловались на заросли репейника на улицах и парках города. Об этом очевидцы написали в соцсетях.

По словам рязанцев, репейником зарос сквер имени Александрова в Песочне, а также улицы в Московском округе — Новаторов, Костычева, Крупской.

«Предлагаю собрать урожай репейника, который вырос выше шестилетнего ребенка в сквере Александрова. Позорище», — отметил один из авторов фото.

Фото Сергея Шорина и Андрея Иванова