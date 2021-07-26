Роспотребнадзор пояснил, как уберечься от гепатита

Часть публикации на сайте ведомства — это стандартная справка о заболевании и предлагаемые меры профилактики, которые время от времени встречаются в официальных документах главного санитарного врача России и публикациях рязанских специалистов по инфекционным болезням.

Роспотребнадзор пояснил, как уберечься от гепатита. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает сайт ведомства.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал разъяснение о сниженной заболеваемости гепатитом «А» в Рязанской области в первом полугодии 2021 года. По сравнению с прошлым годом случаи заболевания снизились на 33,3%.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора опубликовало также инструкцию по распознаванию и профилактике вирусного гепатита «А».

Часть публикации на сайте ведомства — это стандартная справка о заболевании и предлагаемые меры профилактики, которые время от времени встречаются в официальных документах главного санитарного врача России и публикациях рязанских специалистов по инфекционным болезням.

«Характерными клиническими признаками заболевания являются: острое начало заболевания, повышение температуры тела до 38-39º С, головная боль, снижение аппетита, тошнота, рвота, тупые боли в правом подреберье, потемнение мочи, желтушность кожи и слизистых оболочек… Необходимо использовать для питья воду гарантированного качества, покупать продукты, отвечающие требованиям качества и безопасности, обращать внимание на сроки их реализации…», — говорится в публикации.