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РГАТУ прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности
Государственную аккредитацию образовательной деятельности университета по всем реализуемым образовательным программам продлили на максимально возможный срок до 2027 года.

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности (приказ Рособрнадзора №1027 от 23.07.2021 года). Университет подтвердил статус образовательной организации с высоким уровнем качества реализуемых образовательных программ.

Экспертная комиссия Рособрнадзора проверила качество содержания образовательных программ (учебные планы, рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации и другие компоненты) и условия их реализации — материально-техническую базу, информационно-библиотечные ресурсы, кадровое обеспечение, электронную информационную образовательную среду и структуру официального сайта вуза.

Государственную аккредитацию образовательной деятельности университета по всем реализуемым образовательным программам среднего профессионального и всех уровней высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура — продлили на максимально возможный срок до 2027 года.