РГАТУ прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности (приказ Рособрнадзора №1027
Экспертная комиссия Рособрнадзора проверила качество содержания образовательных программ (учебные планы, рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации и другие компоненты) и условия их реализации — материально-техническую базу, информационно-библиотечные ресурсы, кадровое обеспечение, электронную информационную образовательную среду и структуру официального сайта вуза.
Государственную аккредитацию образовательной деятельности университета по всем реализуемым образовательным программам среднего профессионального и всех уровней высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура — продлили на максимально возможный срок до 2027 года.