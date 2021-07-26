Появилось видео погони за пьяным рязанцем на «Шевроле»

На кадрах видно, что машина едет «неуверенно» и игнорирует требование полицейских остановиться.

Появилось видео погони за пьяным рязанцем на «Шевроле». Ролик опубликовали на youtube-канале регионального УМВД.

На кадрах видно, что машина едет «неуверенно» и игнорирует требование полицейских остановиться.

Вышедший из салона водитель по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Позже алкотестер показал 1,310 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Напомним, автопатруль ППС задержал пьяного рязанца на Chevrolet Aveo ночью в субботу, 24 июля.