На рязанца завели уголовное дело за поддельные водительские «права»

Юноша рассказал, что купил «права» в интернете в Москве.

На рязанца завели уголовное дело за поддельные водительские «права». Об этом пишет ИД «Пресса».

В Сараевском районе сотрудники ГИБДД остановили 18-летнего жителя села Телятники. Во время проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение у молодого человека поддельное. Юноша рассказал, что купил «права» в интернете в Москве.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Ему грозит до одного года лишения свободы.