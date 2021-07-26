Губернатор встретился с резидентами регионального инновационного центра

Глава региона отметил, что у компаний-резидентов РИНТЦ есть все возможности для эффективности работы. Этому способствуют максимально доступные услуги институтов поддержки: агентства развития производственных систем и компетенций, центра «Мой бизнес» и региональной корпорации развития.

В пространстве коллективной работы «Точка кипения» губернатор Николай Любимов провел деловую встречу с резидентами Рязанского регионального инновационного научно-технологического центра. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает сайт областного правительства.

Встречу организовала АО «Корпорация развития Рязанской области». Во время нее также подвели итоги деятельности резидентов РИНТЦ за последние два года. Глава региона высоко оценил результаты и достижения, которых добились представители центра. Кроме того, на месте обсудили вопросы взаимодействия институтов поддержки бизнеса и предпринимателей.

«Многие изобретения резидентов РИНТЦ действительно уникальны. Световое оборудование, робототехника, комплексы контроля и управления электроэнергией, системы промышленного зрения. И это далеко не все научные разработки и решения в сфере IT», — сказал Николай Любимов, общаясь с участниками встречи.

Глава региона отметил, что у компаний-резидентов РИНТЦ есть все возможности для эффективности работы. Этому способствуют максимально доступные услуги институтов поддержки: агентства развития производственных систем и компетенций, центра «Мой бизнес» и региональной корпорации развития.

«РИНТЦ можно считать образцовым примером обеспечения надлежащих условий для работы резидентов. Можно сосредоточиться на главном — формировании новых предложений на рынке инновационных товаров и услуг. Сегодня здесь трудится несколько сотен человек, занятых в IT-сфере. Очень показательно, что все площади Центра заняты, нет ни одного пустующего метра. И это на самом деле знак региональному Правительству задуматься о создании новых аналогичных площадок. И мы это будем делать», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в Рязани немало коммерческих организаций, которые заслуживают подобной поддержки, как в ИНТЦ. Поэтому в регионе продолжат развиваться и появляться новые технопарки, а областное правительство продолжит поддерживать любые инновационные инициативы.