Генеральный менеджер МакSим опровергла полный вывод певицы из медикаментозного сна

Яна Богушевская подчеркнула, что артистку периодически выводят из этого состояния — и это, по ее словам, не является новостью.

Генеральный менеджер МакSим опровергла полный вывод певицы из медикаментозного сна. Соответствующий комментарий в понедельник, 26 июля, Яна Богушевская дала в интервью с журналистами « Газета.Ru ».

По ее словам, врачи периодически выводят Марину Абросимову из медикаментозного сна — и это, по ее словам, не является новостью.

«Про то, что ее периодически выводят из медикаментозного сна, я уже давно говорила. Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда ее снова погружают в медикаментозный сон. Это не новость сегодняшнего дня», — сказала Яна Богушевская.

Она также отметила, что состояние певицы по-прежнему стабильно тяжелое. Тем самым генеральный менеджер артистки опровергла слухи Telegram-канала Mash, который сообщил, что артистка пребывает в «ясном сознании».

Напомним, певица МакSим попала в больницу в середине июня. Позже артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На очередном КТ у Марины Максимовой обнаружили признаки воспаления мозга и почек, а также полости в правом легком и проблемы с сердцем.