Жители Шилова рассказали о зловонных лужах вокруг местного предприятия

В сообщениях говорится, что к неприятным запахам местные жители привыкли. Теперь появились непонятного происхождения зловонные лужи. Их называют жижей непонятного происхождения. А само происшествие — экокатастрофой.

Жители Шиловского района рассказали в нескольких группах в соцсетях о зловонных лужах вокруг предприятия ОАО «Концентрат».

В сообщениях говорится, что к неприятным запахам местные жители привыкли. Теперь появились непонятного происхождения зловонные лужи. Их называют жижей непонятного происхождения. А само происшествие — экокатастрофой.

Шиловцы боятся, что причина возникновения луж не в прорыве канализации, а в сливах отходов производства.

«Министерство природопользования поинтересовалось в соцсетях у местных комментаторов — а что там у Вас случилось. И все! А ведь уже там природоохранная прокуратура со всеми Роспотребнадзорами должны выписывать штрафы и прочие санкции тем, кто сделал жизнь этой деревни похожей на ту самую неизвестную пока жижу. Запрос в Прокуратуру написал», — сообщил очевидец (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).