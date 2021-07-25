Волгоградские полицейские на трассе помогли рязанской семье, оставшейся ночью без воды и мобильной связи

Машина с рязанцами сломалась ночью на трассе «Каспий». В тридцатиградусную жару у автомобиля перестал работать бензонасос, мобильной связи не было, закончилась питьевая вода

Волгоградские полицейские помогли рязанской семье, возвращавшейся домой из Астраханской области. Об том сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области.

Машина с рязанцами сломалась ночью на трассе «Каспий». В тридцатиградусную жару у автомобиля перестал работать бензонасос, мобильной связи не было, закончилась питьевая вода.

Кроме водителя в салоне находились два его пожилых родственника.

Проезжавший мимо патруль госавтоинспекторов предложил свою помощь.

Полицейские вызвали эвакуатор, съездили на ближайшую заправку и привезли рязанцам пять литров воды, чтобы ее хватило до дома. Сотрудники ГИБДД оставили свои контакты, а позже позвонили и уточнили, все ли в порядке.

Вернувшись в Рязань, водитель написал на имя руководства полицейских благодарность за оказание помощи в сложной ситуации.