\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
22°
Пнд, 26
24°
Втр, 27
26°
ЦБ USD 73.77 0.08 24/07
ЦБ EUR 86.85 -0.07 24/07
Нал. USD 73.10 / 74.90 11:41
Нал. EUR 86.20 / 87.10 17:40
Новости
Публикации
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
31 минуту назад
114
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
23 июля 16:12
1
3 586
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
23 июля 15:32
1 697
Видеокамеры на дорогах — бизнес или безопасность?
Передвижные видеокамеры могут появиться в любом месте н...
16 июля 19:33
1
7 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани до ноября планируют отремонтировать дорогу около новой БСМП за 23 миллиона
Стоимость контракта — 23 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги выделят из местных, городского и областного, бюджетов

На Госзакупках объявили тендер на ремонт участка дороги около нового здания больницы скорой медицинской помощи. Сделать планируют участок от примыкания к улице Черновицкой до дома №6 корпус 1 на улице Гоголя.

Стоимость контракта — 23 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги выделят из местных, городского и областного, бюджетов.

За эти средства планируют привести в пордок 544 метра дороги, сделать тротуары, озеленение, обустроить парковочную площадку. Успеть рабочие должны до ноября.