В Рязани до ноября планируют отремонтировать дорогу около новой БСМП за 23 миллиона

Стоимость контракта — 23 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги выделят из местных, городского и областного, бюджетов

На Госзакупках объявили тендер на ремонт участка дороги около нового здания больницы скорой медицинской помощи. Сделать планируют участок от примыкания к улице Черновицкой до дома №6 корпус 1 на улице Гоголя.

Стоимость контракта — 23 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги выделят из местных, городского и областного, бюджетов.

За эти средства планируют привести в пордок 544 метра дороги, сделать тротуары, озеленение, обустроить парковочную площадку. Успеть рабочие должны до ноября.