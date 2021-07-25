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В правительстве России предложили отчислять алименты с продажи имущества родителя
Разработчики проекта предлагают брать часть доходов, получаемых с продажи имущества. Ранее на алименты шли доходы со сдачи в аренду недвижимости или регулярные сделки в сфере недвижимости.

В правительстве России хотят ввести нововведения для родителей, которые платят алименты. С адвокатом Любовью Киселевой поговорила «Российская газета».

Речь идет о новом перечне доходов, с которых предлагают удерживать выплаты на детей. Например, предлагают брать часть доходов, получаемых с продажи имущества. Ранее на алименты шли доходы со сдачи в аренду недвижимости или регулярные сделки в сфере недвижимости.

«С точки зрения налогового законодательства любая продажа имущества является доходом, но, по семейному законодательству, это требовалось доказать в судебном порядке. Теперь продажа квартиры также будет считаться доходом и с вырученных средств будут взыскиваться алименты без необходимости предоставления дополнительных доказательств», — пояснила Киселева.

С малоимущих россиян, получающих пособия как малоимущие, средства не станут брать.

Адвокат считает, что в новом перечне есть все актуальные доходы, с которых можно или нельзя взыскивать средства на содержание несовершеннолетних.

Ранее в Совете Федерации разработали законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам. Уточняется, что законопроект разработал глава комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым. Аресту предусмотрена альтернатива в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.