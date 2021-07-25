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В аварии с цистерной на Михайловском шоссе пострадали водитель и пассажирка «Рено»
Отмечается, что легковая машина была на своей полосе, она остановилась, чтобы повернуть в сторону дач

В аварии на Михайловском шоссе с цистерной пострадали водитель и пассажирка «Рено». Пресс-служба рязанской ГИБДД прокомментаровала дорожно-транспортное происшествие, случившееся в субботу, 24 июля, на Михайловском шоссе.

По официальной информации, на федеральной трассе в 13:50 минут 41-летний водитель за рулем автопоезда полуприцепа-цистерны ехал в Михайлов со стороны Рязани. У поворота в сторону садоводческих товариществ он наехал на Renault Duster.

Отмечается, что легковая машина была на своей полосе, она остановилась, чтобы повернуть в сторону дач.

В аварии пострадал 58-летний водитель и 61-летняя пассажирка Renault Duster.

Автомобили получили механические повреждения. Цистерна перевозила битум. Утечки не произошло.

Ранее, в соцсетях появилось видео аварии.