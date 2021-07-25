Следователи задержали подозреваемого в убийстве главы амурского минцифры

Как сообщает СК, это 39-летний местный житель. Причины конфликта, который привел к смерти чиновника, пока не сообщаются

Следователи задержали подозреваемого в убийстве главы амурского минцифры Александра Курдюкова. Как сообщает СК, это 39-летний местный житель.

Причины конфликта, который привел к смерти чиновника, пока не сообщаются.

Известно, что Александра Кордюкова нашли на турбазе с проломленной головой. Местные СМИ сообщали, что у него произошел конфликт с одним из гостей базы отдыха.

В воскресенье, 25 июля, Александр Курдюков скончался.