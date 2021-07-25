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Рязанцы снова пожаловались на вандалов в парке имени Гагарина
Мужчина написал, что вечером шел через парк. Он заметил, что у лавочки на дорожке, которая ведет в ДК «Приокский», отломаны два бруска

Рязанцы снова пожаловались на вандалов в рязанском парке имени Гагарина. Сообщение появилось в соцсетях.

Мужчина написал, что вечером шел через парк. Он заметил, что у лавочки на дорожке, которая ведет в ДК «Приокский», отломаны два бруска.

Прохожий обратился с лекцией к сидящим на лавочке молодым людям, которых он охарактеризовал, как людей сильных, но имеющих проблему с умом.

О реакции молодых людей в посте не сообщается.

Ранее, в мае, рязанцы жаловались на то, что хулиганы выдергивают доски из лавочек, чтобы использовать их как стол для распития алкоголя.