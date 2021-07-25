После драки на турбазе умер глава амурского минцифры
Ранее было известно, что Александра Кордюкова нашли на турбазе с проломленной головой. Местные СМИ сообщали, что накануне у него произошел конфликт с одним из гостей турбазы
После драки скончался руководитель министерства цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. О смерти Кордюкова сообщил в своем Telegram-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.
Ранее было известно, что Александра Кордюкова нашли на турбазе с проломленной головой. Местные СМИ сообщали, что накануне у него произошел конфликт с одним из гостей турбазы.